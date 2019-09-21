В Генконсульстве рассказали о состоянии россиян после ДТП с автобусом в Турции
Серьезных травм у пострадавших нет.
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В автобусе, который перевернулся в турецком поселке Аксу на подъезде к аэропорту, было 22 россиянина. Об этом «Звезде» сообщил дежурный дипломат генерального консульства РФ в Анталье Виктор Михеев.
«Из них семь сразу продолжили путь в аэропорт, 15 человек были госпитализированы. На данный момент под наблюдением врачей остаются восемь граждан, состояние близко к удовлетворительному», - рассказал Михеев.
Он отметил, что серьезных травм у пострадавших нет. По прогнозам врачей, уже с завтрашнего дня россиян начнут выписывать из больницы.
Издание Sol опубликовало фото перевернувшегося автобуса.