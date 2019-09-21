В Генконсульстве рассказали о состоянии россиян после ДТП с автобусом в Турции

В автобусе, который перевернулся в турецком поселке Аксу на подъезде к аэропорту, было 22 россиянина. Об этом «Звезде» сообщил дежурный дипломат генерального консульства РФ в Анталье Виктор Михеев.

«Из них семь сразу продолжили путь в аэропорт, 15 человек были госпитализированы. На данный момент под наблюдением врачей остаются восемь граждан, состояние близко к удовлетворительному», - рассказал Михеев.

Он отметил, что серьезных травм у пострадавших нет. По прогнозам врачей, уже с завтрашнего дня россиян начнут выписывать из больницы.

Издание Sol опубликовало фото перевернувшегося автобуса.