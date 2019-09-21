Сотруднику спецсвязи в Брянске предъявили обвинение в убийстве коллег

Следственный комитет России по Брянской области предъявил обвинение водителю-фельдъегерю спецсвязи в совершении убийства двух коллег, хищении семи миллионов рублей и оружия.

«По версии следствия, около 22 часов 19 сентября 2019 года обвиняемый, находясь в отделе спецсвязи в городе Брянске, завладев служебным оружием своих коллег, совершил с его применением их убийство», - говорится в сообщении на сайте СК.

Отмечается, что следователи обнаружили похищенное оружие и деньги, а также одежду подозреваемого и носитель с записями камер видеонаблюдения отдела связи. Свои вещи и носитель мужчина выкинул по дороге домой, а остальное следователи обнаружили в его жилище.

Мужчину задержали в пятницу, 20 сентября. Он дал признательные показания.