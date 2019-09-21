«Дайте самолет»: во Внуково люди с утра не могут вылететь в Сочи

В московском аэропорту Внуково рейс авиакомпании «Россия», который должен был доставить пассажиров в Сочи, задерживается более чем на десять часов. Недовольство граждан растет.

«"Дайте самолет", - кричат пассажиры авиакомпании с гордым именем "Россия". Спустя 12 часов представитель компании так и не вышел ни к одному пассажиру. Число задержанных рейсов растет. Более 1000 человек уже в списке неулетевших», - пишет пользователь Instagram sokolovnikolaytv.

Оказалось, что вылет должен был состояться еще в 07.50. Как пишет один из свидетелей происходящего, гражданам был выдан ваучер на питание, но, чтобы получить следующий, нужно отстоять очередь в 400 человек.