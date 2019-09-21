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Опубликованы кадры задержания подозреваемых в связях с ИГИЛ* в Нижневартовске

Дарья Муромова
18:25 21.09.2019
Инцидент произошел 19 сентября.
© Видео: Росгвардия © Фото: Росгвардия

Сотрудники Росгвардии, ФСБ и Следственного комитета задержали троих граждан в Нижневартовске, которых подозревают в причастности к деятельности террористической организации ИГИЛ*. Инцидент произошел 19 сентября. «Звезда» публикует кадры спецоперации.

«В ходе следственных мероприятий установлено, что они являются сторонниками одной из экстремистских организаций, запрещенных на территории России, занимались вербовкой граждан, оказывали финансовую поддержку деятельности этой организации. В ходе обыска было изъято значительное количество запрещенной литературы, оружие, пистолет с боеприпасами и другие относящиеся к следствию предметы», - рассказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, ведется проверка.

ИГИЛ* - организация, запрещенная в России.

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