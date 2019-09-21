Опубликованы кадры задержания подозреваемых в связях с ИГИЛ* в Нижневартовске

«В ходе следственных мероприятий установлено, что они являются сторонниками одной из экстремистских организаций, запрещенных на территории России, занимались вербовкой граждан, оказывали финансовую поддержку деятельности этой организации. В ходе обыска было изъято значительное количество запрещенной литературы, оружие, пистолет с боеприпасами и другие относящиеся к следствию предметы», - рассказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

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