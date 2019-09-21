В Пентагоне оправдались за провал систем Patriot в Саудовской Аравии

Ни одна отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны не могла отразить атаку, которой были подвержены НПЗ в Саудовской Аравии 14 сентября. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, говоря про американские системы ПРО Patriot, которые не справились с ракетными ударами. Его слова приведены на сайте Пентагона.

«А что касается борьбы с конкретной угрозой, о которой вы только что говорили, вы знаете, ни одна система не сможет защитить от такой угрозы, но многослойная система оборонных возможностей снизит риск роев дронов или других атак, которые могут исходить из Ирана», - сказал военный на совместном брифинге с министром обороны США Марком Эспером.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что системы ПВО во всем мире функционируют «с переменным успехом», и пообещал работать над тем, чтобы «подобные атаки больше не имели успеха».

Напомним, 14 сентября нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Вашингтон почти сразу обвинил в случившемся Иран, но в Тегеране отрицают свою причастность к инциденту.