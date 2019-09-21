Плачущая острыми кристаллами девушка озадачила врачей: видео

В Армении местные врачи не могут поставить диагноз 22-летней девушке, которая плачет кристаллами.

Впервые необычные слезы у нее появились после похода к стоматологу. Девушка решила, что в глаза попала пыль. С жалобами на боль она пришла к офтальмологу, и врач из глаза достал несколько кристаллов.

«Сейчас каждый мой день превратился в ад», - говорит Сатеник Казарян.

Кристаллы из глаз ей приходится доставать каждое утро. Всего за день их образуется до 30. Кристаллы острые, и доставать их девушке очень больно.

Сатеник обследовали уже несколько врачей в разных городах. Но все они разводят руками: диагноз до сих пор не поставлен.

«Когда мы поехали в Ереван, один врач нас направил к невропатологу, второй принял. Достал кристаллы. Потом мы попросили пойти покушать из кабинета, спустя пять минут вернулись и у Сатеник опять пошли из глаза кристаллы. Тогда врач сказала, что не верит нам и попросила уйти», - цитирует родственницу девушки Земфиру Микаэлян «Мир 24».

Врачи прописали Сатеник капли и антибиотики. Это помогло от кристаллов, но общее состояние девушки резко ухудшилось, и она отказалась от приема лекарств.

В Министерстве здравоохранения занялись этим вопросом. Кристаллы отправили на экспертизу. Но когда появятся ее результаты - не известно.

«Ей больно, в глазу постоянное воспаление, уже появился отек, но помочь никак не можем. Должно быть лечение, не может же она мучиться все время», - передает слова Земфиры Sputnik Армения.

Врачи планируют провести еще один консилиум, чтобы выяснить, что происходит с Сатеник.