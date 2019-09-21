Эксперт рассказал об опасности однокомнатных квартир для человека

Проживание в однокомнатной маленькой квартире может негативно сказаться на психологическом здоровье человека. Об этом «Звезде» рассказал социальный психолог Алексей Рощин.

«Это может влиять на человека в плане клаустрофобии. Слишком маленькое пространство провоцирует некий постоянный страх. Страх с древних времен - это боязнь, что стены сомкнутся, и ты будешь раздавлен внутри. А страх может оборачиваться в противоположную сторону - в агрессию», - рассказал Рощин.

Психолог отметил, что маленькое пространство провоцирует развитие замкнутости у человека - его кругозор сужается, он начинает уходить в себя и может даже впасть в депрессию.

Опасны маленькие пространства и для детей - они также могут замкнуться в себе, а во взрослом состоянии - не способны обрести спокойствие.