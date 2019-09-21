Обильный снегопад накрыл Карачаево-Черкесию: видео
На кадрах, размещенных в Сети, видно, что выпал достаточно плотный покров снега.
© Видео: kchr09, Instagram © Фото: kchr09, Instagram
В социальных сетях пользователи опубликовали видео из заснеженной Карачаево-Черкесии. Обильный снегопад прошел в республике 21 сентября.
На кадрах видно, что выпал достаточно плотный покров - под снегом практически невозможно разглядеть землю. Осадки продолжают идти.
Местным жителям снегопад доставил немало хлопот - пришлось выйти на улицы и чистить их от снега.