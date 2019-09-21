Детей, которых облили горящим маслом в Турции, привезли в Екатеринбург

Детей, которые получили ожоги в турецком отеле во время ужина, привезли в Екатеринбург.

«Старший ребенок себя чувствует лучше, у него ничего не болит, если не трогать, он подвижен, играет. Оба ребенка перелет хорошо перенесли», - рассказал E1.ru отец детей Михаил.

По его словам, младший мальчик тоже чувствует себя нормально, у него хорошее настроение.

«У него сильно болит нога, мы летели на обезболивающих. Ему больно стоять, он не может ходить. Раны заживают», - отметил он.

Михаил отметил, что не имеет никаких претензий к турецким медикам. В больницу дети попали не по страховке, их туда отправил отель за свой счет. У мальчиков была хорошая палата. Когда врачи дали добро на вылет, отец об этом сообщил консулу, и он организовал индивидуальный трансфер.

«В аэропорту нас должны были встретить и организовать ускоренное прохождение всех формальностей, но что-то пошло не так, нас не встретили. Но я потом обратился к ребятам-представителям другого туроператора, объяснил им все, в итоге мы все очень быстро прошли», - рассказал отец пострадавших детей.

По словам Михаила, в Екатеринбурге семью встретили на высшем уровне. Родители связались с сотрудниками медицины катастроф. В самолет поднялся фельдшер, осмотрел детей. Прямо в самолете семья прошла паспортный контроль, далее мать с детьми из самолета пересели в автомобиль скорой помощи и сразу поехали в больницу.

Мальчики проходят полное обследование специалистами, после чего будут приняты все необходимые меры для их лечения.

В одном из турецких отелей повар устроил файер-шоу, во время которого допустил ошибку, и горящее масло вылилось на людей, которые стояли рядом. Двое мальчиков 3,5 и 10 лет получили сильные ожоги.