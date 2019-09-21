Мокрый снег накроет Москву в воскресенье
В столице ожидаются осадки и ветер до 22 м/с.
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МЧС России предупредило москвичей об ухудшении погоды в воскресенье, 22 сентября. В столице, по данным Росгидромета, ожидаются дождь и мокрый снег.
«Начиная с 04 часов до 09 часов утра усиление ветра порывами 12-17 м/с, с 09 до 20 часов с дальнейшим усилением ветра порывами 17-22 м/с», - сообщили в МЧС по Москве.
Жителям столицы рекомендовали парковать автомобили подальше от деревьев, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
Также в московском регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Завтра ночью температура опустится до +3…+5 градусов, а по Подмосковью до 0…+5 градусов.