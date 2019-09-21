Мокрый снег накроет Москву в воскресенье

«Начиная с 04 часов до 09 часов утра усиление ветра порывами 12-17 м/с, с 09 до 20 часов с дальнейшим усилением ветра порывами 17-22 м/с», - сообщили в МЧС по Москве.

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