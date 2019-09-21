Огромная ядовитая змея испугала жителей частного дома: видео

Двухметровую черную мамбу поймали на территории одного из частных домов в Англии. Видео ее поимки появилось в Сети.

Жители дома обнаружили змею в своем саду и сразу же вызвали специалиста. Ему пришлось разбить несколько кирпичей стены, где была рептилия, чтобы ее достать. Ловец воспользовался специальным оборудованием, чтобы захватить змею. Сначала он прижал ее специальным крючком, а затем взял в руки.

«Я думал, ты зовешь показать мне обычную домовую змею, но это - нечто стоящее», - заявил ловец на видео, опубликованном Daily Star.

Жители дома снимали все происходящее на свои смартфоны. Попытки змеи вырваться успехом не увенчались.