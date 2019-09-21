Десять саперов получили ранения при взрыве на полигоне в Казахстане

В Казахстане десять военнослужащих получили осколочные ранения при самопроизвольной детонации боеприпаса во время плановых подрывных работ. ЧП произошло на специально оборудованном полигоне в 60 километрах от Арыси.

Как сообщается на сайте Минобороны Казахстана, все пострадавшие являются военнослужащими-контрактниками. Они были доставлены в полевой госпиталь.

«Им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме», - добавили в военном ведомстве.

Причина самопроизвольной детонации боеприпаса пока не установлена.