Десять саперов получили ранения при взрыве на полигоне в Казахстане
ЧП произошло в результате плановых подрывных работ на специально оборудованной территории.
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В Казахстане десять военнослужащих получили осколочные ранения при самопроизвольной детонации боеприпаса во время плановых подрывных работ. ЧП произошло на специально оборудованном полигоне в 60 километрах от Арыси.
Как сообщается на сайте Минобороны Казахстана, все пострадавшие являются военнослужащими-контрактниками. Они были доставлены в полевой госпиталь.
«Им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме», - добавили в военном ведомстве.
Причина самопроизвольной детонации боеприпаса пока не установлена.