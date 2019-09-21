Огромный склад просроченного алкоголя нашли на строительной свалке под Петербургом

Жители Красного Села Санкт-Петербурга обнаружили свалку, предназначенную для строительного мусора, которую использовали не по назначению. На месте оказались огромные запасы алкоголя и консервов.

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В соцсетях появились фото своеобразной свалки - жители утверждают, что местные любители «халявы» уже потянулись к месту за спиртным и закуской. Отмечается, что напитки и продукты оказались просроченными.

Нелегальный «склад» алкоголя был найден днем 20 сентября. Через некоторое время появилась информация, что свалка была ликвидирована.

© krasnoe_selo, Вконтакте

«Незаконный "бар" с просроченным алкоголем на территории Красносельского района Петербурга ликвидирован», - сообщила «Фонтанка.ру».

По данным издания, что территориально свалка находилась на границе Красносельского района Петербурга и Ломоносовского района Ленинградской области. По этой причине чиновники не могли определиться, кто из них несет ответственность за инцидент.