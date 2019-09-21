Во Внуково пассажиры Utair 12 часов не могут вылететь в Грецию

Пассажиры авиакомпании Utair жалуются, что долгое время не могут вылететь из московского аэропорта Внуково. Самолет должен был вылететь в Салоники в 03.00 по московскому времени, однако, рейс постоянно откладывают, по последней информации, его задержали до 18.00. Об этом рассказал «Звезде» один из пассажиров авиакомпании Владимир Сидоров.

«Вылет из аэропорта Внуково компании Utair, который должен был состояться в 10 часов утра откладывается каждые полчаса. Как мы выяснили у администрации, это происходит в течение месяца, они пытаются доукомплектовать свои самолеты людьми вне сезон, при этом не объясняя ситуации. Люди сидят с детьми, больные, пожилые. Кормят завтраками - каждые полчаса переносится вылет рейса», - рассказал он.

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Сотрудники авиакомпании рассказали, что вылет рейсов может отложиться даже на сутки.