СМИ сообщили о второй операции Заворотнюк

Анастасии Заворотнюк сделали вторую операцию. Об этом сообщил ее друг Сергей Майоров со ссылкой на директора актрисы Марину Потапову.

«Была вторая операция. Врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись», - рассказал он в эфире НТВ.

Он добавил, что директор Заворотнюк и ее муж Петр Чернышев находятся в больнице. Из-за ажиотажа, по словам Майорова, медучреждение атакуют фанаты и экстрасенсы.

«Телевизор из палаты убрали, телефонов нет. Она ничего не видит, ничего не слышит, ни с кем не общается», - добавил друг актрисы.

По его словам, Заворотнюк находится в тяжелом состоянии.

У актрисы, по сведениям различных источников, был диагностирован раз мозга. Сообщения об ухудшении ее состояния появились в середине сентября. По данным СМИ, о болезни Заворотнюк узнала еще зимой. Сейчас она проходит лечение в одной из московских клиник.