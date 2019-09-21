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Иран анонсировал совместные учения с Россией и Китаем

Василиса Морозова
14:16 21.09.2019
В Генштабе ВС Ирана заявили о намерении провести совместные учения с Россией и Китаем.
Иран анонсировал совместные учения с Россией и Китаем
© Фото: Ahmad Halabisaz, Xinhua, Globallookpress

Иран проведет военно-морские совместные учения в Оманском заливе с Россией и Китаем, заявил глава департамента генштаба ВС страны по международным вопросам Кадир Незами.

Как пишет агентство Fars, маневры пройдут в северной части Индийского океана и Оманском заливе. По словам Незами, они были задуманы с различными целями, одной из которых стал обмен опытом.

«В скором времени впервые после исламской революции пройдут совместные учения с Россией и Китаем», - отметил он.

В Минобороны Ирана также сообщили, что в Тегеране состоится встреч глав генштабов.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести удар по 15 объектам Ирана, однако ему бы не хотелось это делать, «пока есть такая возможность». Вашингтон обвиняет Тегеран в атаке НПЗ Саудовской Аравии, что Иран категорически отрицает. Ответственность взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

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