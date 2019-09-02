Подорожание неизбежно: эксперт прокомментировал рост цен на авиабилеты

Рост цен на авиаперевозки будет на том уровне, который позволит пассажирам интенсивно летать. Исполнительный директор Агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев рассказал «Звезде» о том, как повлияет подорожание авиабилетов на объемы пассажирских перевозок.

«В прогнозе говорится, что по итогам билеты могут подорожать на 9-10%, и следует сравнивать цены конца 2018 и конца 2019 года. Речь не идет о том, что до конца года от сегодняшнего уровня цены повысятся», - пояснил эксперт.

Резкого роста цен на авиабилеты россиянам не стоит опасаться, поскольку необходимо сравнивать стоимость билетов в прошлом году с нынешней.

«Традиционно пик цен достигается в середине июля - середине августа, далее каждый год начинается снижение цен, и минимальные значения будут в ноябре и феврале. Это означает, что относительно сегодняшнего уровня вплоть до новогодних каникул роста цен не будет, но по итогам года, если сравнивать декабрь с декабрем, то повышение состоится», - добавил он.

По его словам, с 2015 года и по настоящий день авиакомпании повышали тарифы с заметно меньшим темпом, чем росли их издержки, в связи с этим они по итогам 2018 года получили существенные убытки. Первое полугодие 2019 года лишь увеличило убытки авиаперевозчиков.

«Подорожание неизбежно. Если сравнить январь 2019 года и январь 2018 года, то прирост цен достигал 15-20%, и фактически авиакомпании столкнулись с тем, что пассажиры столь высокие темпы роста цен на билеты не могут поддержать рублем, перевозки сокращаются и занятость кресел падает», - подчеркнул Пантелеев.

Несмотря на уже состоявшееся повышение цен, в текущем году средние темпы роста объемы пассажирских перевозок, осуществляемых российскими авиакомпаниями, находятся на уровне свыше 10% в зависимости от месяца, а это говорит о том, что сегодняшний уровень цен для потребителей приемлемый и комфортный, пояснил эксперт.

«В итоге рост цен будет на том уровне, который позволит пассажирам интенсивно летать», - сказал исполнительный директор Агентства «АвиаПорт».

Ранее в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) заявили, что по итогам 2019 года билеты на авиаперевозки могут подорожать на примерно 10%.