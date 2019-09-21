В мотопараде по Садовому кольцу приняли участие 3,5 тысячи человек

В мотопараде в Москве в рамках посвященного закрытию сезона Осеннего мотофестиваля приняли участие 3,5 тысячи человек. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Как уточнили в мэрии, сбор участников мотопарада начался на проспекте Академика Сахарова, затем колонна проследовала по Садовому кольцу, после чего вернулась обратно.

«Мы надеемся, что с каждым годом такие фестивали будут становиться популярнее. Праздники помогают поближе познакомиться с мотокультурой и напоминают о том, как важно взаимоуважение на дороге», - отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На проспекте Академика Сахарова для участников мотопарада и зрителей проходит развлекательная программа.