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В мотопараде по Садовому кольцу приняли участие 3,5 тысячи человек

Вадим Иванов
14:47 21.09.2019
Российские мотоциклисты сегодня закрывают сезон. Осенний мотофестиваль проходит сразу в нескольких городах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Илья Питалев РИА Новости

В мотопараде в Москве в рамках посвященного закрытию сезона Осеннего мотофестиваля приняли участие 3,5 тысячи человек. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Как уточнили в мэрии, сбор участников мотопарада начался на проспекте Академика Сахарова, затем колонна проследовала по Садовому кольцу, после чего вернулась обратно.

«Мы надеемся, что с каждым годом такие фестивали будут становиться популярнее. Праздники помогают поближе познакомиться с мотокультурой и напоминают о том, как важно взаимоуважение на дороге», - отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На проспекте Академика Сахарова для участников мотопарада и зрителей проходит развлекательная программа.

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