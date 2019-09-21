Отдохнуть и не потерять деньги: когда выгоднее выходить в отпуск

В Госдуме рассказали, когда лучше уходить в ежегодный оплачиваемый отпуск, чтобы не потерять при этом в деньгах.

Ехать отдыхать нужно в те месяцы, в которых больше всего рабочих дней, поскольку при выплате отпускных деньги начисляются не так, как заработная плата. Последняя относится только к рабочим дням, а отпускные - ко всем дням недели, кроме праздников.

«Если брать отпуск в месяц, в котором мало рабочих дней (май, январь), то по деньгам это будет менее выгодно - каждый рабочий день стоит дороже, но зато получится увеличить отпуск за счет выходных дней», - сообщается на сайте Госдумы.

Также выгоднее всего брать как можно больше дней, в том числе и выходные.

«Отпускные за выходные платят, а зарплату нет», - поясняется на сайте.

В Госдуме добавили, что нерабочие праздники, в отличие от выходных, не оплачиваются вообще никак.