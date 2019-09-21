Глава МО Украины сообщил о работе над планом разведения сил и средств в Донбассе

Генштаб Вооруженных сил Украины разрабатывает план разведения сил и средств от линии разграничения на Донбассе. Об этом рассказал глава минобороны Украины Андрей Загороднюк.

«План разведения создается сейчас. Сейчас Генштаб над этим работает», - приводит слова министра «Интерфакс-Украина», которые он сказал в эфире «Радио Свобода».

Загороднюк отметил, что разведение сил и средств на Донбассе не будет проходить одновременно везде.

«Это будет участками. Будет надзор над тем, чтобы это происходило с обеих сторон», - сказал он.

Также глава минобороны добавил, что на каждом из участков будут вестись подготовки, проработки всех технических и логистических вопросов, а также вопросов в сфере безопасности.

Загороднюк заявил, что разведение средств и сил на Донбассе - «это не отступление - это разведение».

Он отметил, что все должно быть сделано технически правильно, потому что уже имеются позиции и целая система укреплений.