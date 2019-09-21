Фигуры высшего пилотажа одним самолетом: авиашоу над Ижевском
Из-за неблагоприятной погоды авиашоу пришлось скорректировать, и в программе «Соколы России» участвовал всего один борт.
© Видео: Максим Халюта, ВКонтакте © Фото: Максим Халюта, ВКонтакте
«Соколы России» продемонстрировали фигуры высшего пилотажа в небе над Ижевском. Из-за неблагоприятных погодных условий авиационное шоу пришлось скорректировать, и в летной программе принял участие всего один самолет.
«В связи с грозовым фронтом в Пермском крае и угрозы экипажам самолетов Су-35 принято решение о исполнении элементов высшего пилотажа над Ижевском только одним бортом», - сказано на сайте администрации столицы Удмуртии.
Двадцатого сентября «Соколы России» провели тренировочные полеты в небе над Ижевском. Видео с выполнением фигур высшего пилотажа было опубликовано в социальных сетях жителями города.