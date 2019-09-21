Фигуры высшего пилотажа одним самолетом: авиашоу над Ижевском

«Соколы России» продемонстрировали фигуры высшего пилотажа в небе над Ижевском. Из-за неблагоприятных погодных условий авиационное шоу пришлось скорректировать, и в летной программе принял участие всего один самолет.

«В связи с грозовым фронтом в Пермском крае и угрозы экипажам самолетов Су-35 принято решение о исполнении элементов высшего пилотажа над Ижевском только одним бортом», - сказано на сайте администрации столицы Удмуртии.

Двадцатого сентября «Соколы России» провели тренировочные полеты в небе над Ижевском. Видео с выполнением фигур высшего пилотажа было опубликовано в социальных сетях жителями города.