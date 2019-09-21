На выставке в Тегеране показали сбитые беспилотники США

В столице Ирана открылась выставка трофейных беспилотных летательных аппаратов, которые когда-то принадлежали США. Большинство БПЛА, полагают эксперты, иранским военным удалось захватить с помощью средств радиоэлектронной борьбы и принудительно посадить на территории страны.

Среди экспонатов представлены американские RQ-11A Raven, RQ-7 A Shadow 200, Desert Hawk I/III, RQ-4 Sentinel, Aerosonde, Scan Eagle, MQ-18 Predator A, израильский Hermes 200 и британский Phoenix.

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Главным сюрпризом стал показ американского беспилотника модификации RQ-4 Global Hawk, который был сбит над Персидским заливом 20 июня. Тогда военные исламской республики заявили, что БПЛА нарушил воздушное пространство страны, поэтому был уничтожен зенитным ракетным комплексом 3rd Khordad иранского производства.

После инцидента едва не разгорелся конфликт между США и Ираном. Дональд Трамп назвал уничтожение БПЛА «очень большой ошибкой Ирана», однако позднее заявил, что не верит в преднамеренный характер инцидента.