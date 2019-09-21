Закрытие сезона: в Москве стартовал осенний мотофестиваль

Российские мотоциклисты сегодня закрывают сезон. Осенний мотофестиваль проходит сразу в нескольких городах. В центре Москвы собрались около шести тысяч байкеров. Стартовав от проспекта Сахарова, они в эти минуты едут по Садовому кольцу.

Движение для автомобилей и общественного транспорта на этих дорогах перекрыто и будет открываться по мере прохождения мотоколонны. На протяжении всего маршрута благодаря городским камерам наблюдения можно следить за движением участников.

Мотоциклистов с закрытием сезона поздравил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Самое главное - это безопасность на дорогах. Мотоциклисты должны показать своим примером, что это возможно. У нас в Москве есть сокращение количества ДТП с мотоциклистами», - цитирует Ликсутова АГН «Москва».

На финише, после заезда, состоится шоу с выступлениями музыкантов и спортсменов. Ожидаются показательные выступления пилотажной группы «Каскад» управления ГИБДД Главного управления МВД России по Москве и команды столичных спасателей.

А в концерте примут участие группа Uma2rman, рэперы Джиган и ST1M, а также Государственный симфонический оркестр Республики Беларусь.