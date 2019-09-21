Детский омбудсмен Кузнецова поможет девочке со сросшимися пальцами в Башкирии

Детский омбудсмен Анна Кузнецова готова помочь двухлетней девочке Соне, которую не берут в детский сад из-за деформированного черепа и сросшихся пальцев. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного.

Инцидент произошел в одном из районов Башкирии. В детском учреждении отказались принимать ребенка, заявив, что девочка своим внешним видом может напугать других детей.

Прокуратура республики уже организовала по данному факту проверку. При этом выяснилось, что семья не смогла вовремя оформить инвалидность и лишилась социальных выплат. Из-за этого ребенок живет в доме без отопления и воды.

В минздраве Башкирии, как пишет РИА Новости, планировали отправить девочку на операцию в Москву.

«23 сентября девочка будет госпитализирована в уфимскую больницу для проведения необходимых консультаций. Решается вопрос о направлении в профильный федеральный центр для оказания ребенку высокотехнологической медпомощи», - сказали в ведомстве региона.

В настоящее время семье Сони помогают волонтеры и благотворительная организация. Были закуплены игрушки, памперсы, еда, а также плита и газовый котел.