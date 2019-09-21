Пожар в ТЦ Владивостока мог начаться в фудкорте: кадры тушения

Пожар в торговом центре «Максим» во Владивостоке начался на одном из верхних этажей здания. Как передает корреспондент «Звезды» с места событий, на пятом и шестом этажах находятся игровые и развлекательные зоны и фудкорты.

Пожарные уже три часа ведут борьбу с пламенем, из здания раздаются звуки взрывов, вероятно, это могут быть газовые баллоны, которые находились в «ресторанном дворике».

Как рассказал один из очевидцев, к 6.20, когда он оказался около торгового центра, языки пламени уже вырывались из-под крыши и было видно, что пламя распространилось на большую площадь.

Площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров. Сообщение о возгорание поступило в 06.06 по местному времени (23.06 мск пятницы).