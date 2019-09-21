Мигрант проехал по ногам полицейского в Санкт-Петербурге: видео
В ответ на требование предъявить удостоверение водителя, 31-летний уроженец Таджикистана нажал на педаль газа.
© Видео: ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу © Фото: ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу
В Санкт-Петербурге мигрант, остановленный после неправильной парковки для проверки документов, попытался сбить полицейского. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по городу.
Инцидент произошел около одного из домов по 2-ой Советской улице. Водитель на Opel Astra сначала припарковался в зоне действия знака запрещающего остановку автомобилей, а после, когда инспектор подошел к нему и потребовал показать удостоверение, нажал на педаль газа и проехал по ногам стража порядка.
Подозреваемый был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.