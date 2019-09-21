Мигрант проехал по ногам полицейского в Санкт-Петербурге: видео

В Санкт-Петербурге мигрант, остановленный после неправильной парковки для проверки документов, попытался сбить полицейского. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по городу.

Инцидент произошел около одного из домов по 2-ой Советской улице. Водитель на Opel Astra сначала припарковался в зоне действия знака запрещающего остановку автомобилей, а после, когда инспектор подошел к нему и потребовал показать удостоверение, нажал на педаль газа и проехал по ногам стража порядка.

Подозреваемый был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.