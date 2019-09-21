Под Воронежем из-за дыма и тумана произошли массовые ДТП

Из-за тумана и дыма в Воронежской области произошли две массовые аварии на трассе Р-193 в Новоусманском районе рядом с селом Бабяково.

Об этом в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Аварии и ДТП Воронежа» сообщили автомобилисты, которые опубликовали кадры с последствиями дорожно-транспортных происшествий.

В одной аварии столкнулись три легковые машины, которые двигались друг за другом. Во второй - автомобиль смяло между двумя грузовиками.

По словам очевидца, плотная белая пелена была на автодороге примерно в 05.00 по местному времени, а в воздухе ощущался запах гари.