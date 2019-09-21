СМИ: Google создал самый мощный в мире квантовый компьютер

Американская компания Google заявила, что создала самый мощный в мире квантовый компьютер, способный на запредельные расчеты.

Британская газета Financial Times пишет, что компания сообщила об этом в докладе, опубликованном на сайте NASA. Позднее документ был удален, но журналисты успели с ним ознакомиться.

Google подчеркнула, что научным сотрудникам компании удалось сотворить процессор, который совершил за 3 минуты и 20 секунд расчет, на который у самого мощного существующего на данный момент компьютера, компании IBM, ушло бы около 10 тыс. лет.

В докладе сказано, как передает ТАСС, что такие быстрые расчеты показали существенное ускорение по сравнению со всеми известными классическими алгоритмами.

«Этот эксперимент представляет собой первое вычисление, которое может быть выполнено исключительно на квантовом процессоре», - сказано в докладе.

По данным газеты, система может обработать только один технический расчет, пока квантовые компьютеры будут способны решать практические задания, пройдет еще много лет. Однако исследователи утверждают, что достигли «квантового превосходства». Они назвали это «вехой на пути к полномасштабным квантовым вычислениям».

Так, в Google анонсировали увеличение мощности квантовых машин с «двойной экспоненциальной скоростью».

В настоящее время самым мощным компьютером в мире является созданный в 2018 году в США Summit, который может провести 200 тыс. трлн операций в секунду.