Обратный отсчет при помощи тел: уникальная тренировка китайских студентов

Каждый первокурсник в Китае должен пройти военную подготовку, прежде чем приступить к четырем годам обучения. В рамках военной подготовки студенты по всему Китаю выполняют быстрые обратные отсчеты в группах.

Видеоролики со студентами во время тренировок стали вирусными в социальных сетях.

Особую популярность получило видео, на котором показано, как студенты в Северо-Западном университете в Сиане проводят обратный отсчет от девяти до одного всего за четыре секунды.