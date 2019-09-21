Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ

Украинская делегация не будет принимать участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Как сообщил в Facebook депутат Рады от партии «Слуга народа» Богдан Яременко, Украина не имеет другого случая для реагирования на нарушение этой организацией ее собственных принципов. Кроме того, страна «столкнулась с достаточно откровенным игнорированием ее интересов».

«Украина воздержится от командировки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ. Зато сосредоточится на подготовке нашей делегации и проведении консультаций с другими государствами, членами ЕС, с целью выработки плана возвращения доверия к ПАСЕ. Этот подход поддержали подавляющее большинство фракций украинского парламента», - написал Яременко.

Осенняя сессия ПАСЕ пройдет с 30 сентября по 4 октября.

Ранее стало известно, что в организации в полном объеме восстановили полномочия российской делегации. После чего Киев отказался принимать участие в осенних заседаниях. Такое же решение приняли Грузия, Латвия, Литва, Эстония, Словакия и Польша.