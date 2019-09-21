В Финляндии завели дело из-за ввоза в страну российских волкособак

Полиция Финляндии передала в прокуратуру уголовное дело по факту нелегального ввоза волков из России и скрещивании их с собаками.

Как пишет портал телерадиовещания Yle, преступления совершались с июля 2016 года по январь нынешнего. Незаконно ввезенных волков из РФ доставляли на ферму в общине Лоппи, откуда их перевозили в Карккилу и Ориматтилу.

Уголовное производство было открыто по нескольким статьям уголовного кодекса, в том числе по нарушению законов об охране природы и животных при отягчающих обстоятельствах, контрабанде животных.

Правоохранители нашли в Ориматтиле двух запертых в сауне волков, которых долгое время не поили и не кормили. В Карккиле был обнаружен чистопородный североевропейский волк. В общине насчитали 64 собаки и других животных, которых содержали в антисанитарных условиях и морили голодом. Собственница фермы была задержана и позже арестована во решению суда. Всего по делу проходят восемь человек.

С 1 июня в Финляндии запрещено продавать, покупать и содержать гибрида волка и собаки (волкособа), а в России эту породу признали потенциально опасной. Такую собаку нельзя выгуливать на улице без намордника.