Отдых по порядку: на Байкале утвердили новые правила туризма

В Иркутской области утвердили новые правила организации туризма на Байкале, сообщает правительство региона.

Как говорится в документе, опубликованном на сайте правительства региона, основная цель правил состоит в том, чтобы не допустить превышение допустимых антропогенных нагрузок на окружающую среду уникального водоема.

«Приоритет отдается экологическому виду туризма и локализации потока в специальных рекреационных зонах. При этом для каждой из них предполагается четко прописать разрешенные виды деятельности», - заявили в правительстве Иркутской области.

В центральной экологической зоне Байкальской природной территории Приангарья будет выделено 11 мест, на которых возможно создание туристско-рекреационных зон. Для каждой из них определены специализация, тип, потенциал размещения туристов, а также разрешенная рекреационная нагрузка.

При этом на Байкале будет создан реестр туристических маршрутов, а также специалистов, которые смогут работать на них: инструкторов, экскурсоводов и гидов-переводчиков.

В правилах прописано внедрение системы природоохранных паспортов участников туристской деятельности на озере. Кроме того, будет проводится обязательный анализ и мониторинг их работы. Предусмотрена разработка особого интерактивного приложения, где все желающие смогут найти все необходимые сведения о рекреационных зонах, маршрутах и о имеющейся инфраструктуре.