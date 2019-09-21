Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт рассказал, как избежать появления «пивного живота»

Александра Арсентьева
11:13 21.09.2019
По словам эксперта, пенный напиток по количеству калорий способствует ожирению не больше, чем яблочный сок.
Эксперт рассказал, как избежать появления «пивного живота»
© Фото: Frank Hoermann, SVEN SIMON, Globallookpress

Эксперты пивной отрасли рассказали, как правильно бороться с «пивным животом», чем закусывать пиво и почему баночное незаслуженно пользуется дурной славой.

«Люди стали более осознанно употреблять алкоголь вообще и пиво в частности, они стали интересоваться новыми сортами, что привело к росту предложений», - сказал РИА Новости пивной сомелье Штефан Хилбрандт, отметив, что пиво при этом остается очень популярным напитком.

По словам эксперта, пенный напиток по количеству калорий способствует ожирению не больше, чем яблочный сок. Он добавил, что большую роль играет то, что специфическая пивная горечь разжигает аппетит. Так что не столько употребление пива приводит «пивному животу», сколько закуски употребляемые вместе с пенным напитком.

Как заявил Хилбрандт, выбор закусок к пиву напрямую зависит от сорта напитка. К светлому терпкому пиву, например Pilsner, отлично подходит выдержанный сыр гауда, к темным сортам типа Stout - шоколад со вкусом чили.

Одним из популярных заблуждений по поводу пива в Германии является убеждение, что пиво из жестяной банки - это «дешевое пиво». Для хранения пива, как отметил сомелье, банка идеальна, потому что напиток не очень хорошо переносит кислород и свет, а в такой таре пенный напиток совершенно защищен.

«Поэтому пиво в банке, прежде всего если речь идет о характерных сортах пива, не может считаться дешевой альтернативой», - рассказал Хилбрандт.

Сомелье Хилбрандт на вопрос о том, как правильно выбрать пиво ответил, что «тут важно настроение и момент», отметив, что, по существующим правилам, в теплое время года лучше употреблять легкое светлое пиво, в холодное - более насыщенные сорта.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата21.09.2019, 10:20
СМИ: Трамп считает «бессмысленными» действия США на Украине
Дата21.09.2019, 05:25
Впервые в истории ВС РФ: десантирование полка в полном составе с оружием и техникой
Дата20.09.2019, 20:09
Сестры Аверины завоевали золото и серебро ЧМ в многоборье
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата20.09.2019, 05:00
Минобороны опубликовало яркие кадры применения ЗРК «Тор»
Дата19.09.2019, 09:52
СМИ: из России в Японию по ошибке вывезли останки почти 600 человек
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:13 В стране и мире
Эксперт рассказал, как избежать появления «пивного живота»
10:55 В стране и мире
Видео
«Бог запрещает не выступать»: Вакарчук не пришел на заседание в Раду
10:31 В стране и мире
Как распознать болезнь Альцгеймера на ранних стадиях: советы специалистов
10:23 В стране и мире
В «Нафтогазе» рассчитали новые тарифы на транзит российского газа на 5 лет
10:20 В стране и мире
СМИ: Трамп считает «бессмысленными» действия США на Украине
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Удар «Змей Горыныча»: кадры применения установок УР-77 на учениях «Центр-2019»
Видео
Момент удара ракеты ОТРК «Искандер-М» по «террористам» попал на видео
Видео
«Солнцепек» выжигает «врага» на учениях «Центр-2019»: кадры стрельб
Видео
Кадры попадания ракеты «Искандер-М» по цели в Казахстане: замедленная съемка
Видео
Минобороны РФ опубликовало видео полета Ту-160 над Балтикой
Путин подписал указ об упрощении получения гражданства РФ
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.