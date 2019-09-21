Эксперт рассказал, как избежать появления «пивного живота»

Эксперты пивной отрасли рассказали, как правильно бороться с «пивным животом», чем закусывать пиво и почему баночное незаслуженно пользуется дурной славой.

«Люди стали более осознанно употреблять алкоголь вообще и пиво в частности, они стали интересоваться новыми сортами, что привело к росту предложений», - сказал РИА Новости пивной сомелье Штефан Хилбрандт, отметив, что пиво при этом остается очень популярным напитком.

По словам эксперта, пенный напиток по количеству калорий способствует ожирению не больше, чем яблочный сок. Он добавил, что большую роль играет то, что специфическая пивная горечь разжигает аппетит. Так что не столько употребление пива приводит «пивному животу», сколько закуски употребляемые вместе с пенным напитком.

Как заявил Хилбрандт, выбор закусок к пиву напрямую зависит от сорта напитка. К светлому терпкому пиву, например Pilsner, отлично подходит выдержанный сыр гауда, к темным сортам типа Stout - шоколад со вкусом чили.

Одним из популярных заблуждений по поводу пива в Германии является убеждение, что пиво из жестяной банки - это «дешевое пиво». Для хранения пива, как отметил сомелье, банка идеальна, потому что напиток не очень хорошо переносит кислород и свет, а в такой таре пенный напиток совершенно защищен.

«Поэтому пиво в банке, прежде всего если речь идет о характерных сортах пива, не может считаться дешевой альтернативой», - рассказал Хилбрандт.

Сомелье Хилбрандт на вопрос о том, как правильно выбрать пиво ответил, что «тут важно настроение и момент», отметив, что, по существующим правилам, в теплое время года лучше употреблять легкое светлое пиво, в холодное - более насыщенные сорта.