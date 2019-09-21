Власти Украины пообещали конфисковать купленные россиянами земли

Власти Украины пообещали конфисковывать сельскохозяйственные земли у россиян. По словам министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофея Милованова, таким образом в Киеве собираются бороться с покупкой земель гражданами РФ, после вступления в силу закона об отмене моратория на их продажу.

«Конечно, конфискация», - ответил Милованов на соответствующий вопрос, передает агентство «Украинские новости».

Министр отметил, что правительство наладит мониторинг и будет «более широко применять этот механизм».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на их продажу, который действует на Украине на протяжении 14 лет. Принятия земельной реформы от Киева ждет МВФ.