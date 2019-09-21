В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности. Об этом рассказал «Звезде» директор Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

По его словам, завтра ночью в Москве ожидается понижение температуры до +3...+5 градусов, по области до - 0...+5, днем столбики термометров установятся на отметке +5...+7 градусов. При этом будет облачно, мокрый снег, дождь, скорость ветра составит 7-12 метров в секунду, порывы будут достигать 17-22 метров в секунду.

«В начале недели погода будет становиться суше. В понедельник ожидаются небольшие осадки, а дальше давление будет повышаться, во вторник, в среду температура немного подрастет - днем +6...+11 градусов, в среду ночью -4...-1 градус», - рассказал Киктев.

На следующей неделе в Москве синоптики спрогнозировали «метеокачели».