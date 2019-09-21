Потолок вспыхнул на глазах у посетителей ночного клуба в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в баре Alibi в ночь на 21 сентября загорелось оборудование под потолком.

Как сообщает портал E1.ru, на танцующих людей обрушилась штукатурка и пошел запах горящей проводки. Посетители заведения пожаловались, что невозможно было дышать из-за дыма. Поэтому у выхода образовалась очередь.

«Минут десять ничего не объясняли, потом все начали выходить на улицу, хотя никто по громкой связи не объявил об этом», - рассказали очевидцы пожара.

Сотрудники бара потушили пожар без помощи спасательных служб, а посетители сами провели эвакуацию.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области отметили, что сообщений о возгорании им не поступало.