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Потолок вспыхнул на глазах у посетителей ночного клуба в Екатеринбурге

Василиса Морозова
11:32 21.09.2019
Из-за возникшего дыма в помещении посетители заведения начали самостоятельную эвакуацию.
© Видео: E1.RU, Youtube © Фото: E1.RU, Youtube

В Екатеринбурге в баре Alibi в ночь на 21 сентября загорелось оборудование под потолком.

Как сообщает портал E1.ru, на танцующих людей обрушилась штукатурка и пошел запах горящей проводки. Посетители заведения пожаловались, что невозможно было дышать из-за дыма. Поэтому у выхода образовалась очередь.

«Минут десять ничего не объясняли, потом все начали выходить на улицу, хотя никто по громкой связи не объявил об этом», - рассказали очевидцы пожара.

Сотрудники бара потушили пожар без помощи спасательных служб, а посетители сами провели эвакуацию.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области отметили, что сообщений о возгорании им не поступало.

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