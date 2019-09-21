Последствия бомбежек США: в организме умерших детей в Ираке найден радиоактивный уран

Изучив тела мертвых иракских детей, у которых были врожденные заболевания или какие-либо дефекты, исследователи пришли к выводу, что их смерти связаны с бомбардировками США, которые проводились с применением обедненного урана.

Ученые провели анализ волос и зубов умерших детей в Ираке, которые проживали неподалеку от районов самых интенсивных бомбардировок, к югу от Багдада, и обнаружили в них радиоактивный торий. Он является продуктом распада радиоактивного урана U-238.

«Организм беременных женщин в Ираке оказался заражен радиацией в результате войны, включая уран и торий, что необратимо сказалось на здоровье их нерожденных детей», - цитирует издание TruthOut автора исследования.

По мнению специалиста, США должны нести ответственность за свои действия и провести очистку территории Ирака, которая была заражена радиацией в результате войны.

«Современные технологии это позволяют», - говорит эксперт.

По подсчетам ученых, американские военные сделали тысячи залпов с применением урана по военным Ирака в первый год войны, которая началась в начале 2003 года при президенте Джордже Буше. США предполагали, что Саддам Хусейн ведет секретные разработки оружия массового поражения, которое он намерен применить против Америки, однако это не подтвердилось.