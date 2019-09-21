Сызрань накрыли сильнейший ливень, град и мокрый снег
В ближайшее время погода, по данным синоптиков, не улучшится.
© Видео: Владимир Васин, szr63.ru - сайт города Сызрань, ВКонтакте © Фото: Владимир Васин, ВКонтакте
Непогода обрушилась на город Сызрань в Самарской области. Вечером, 20 сентября, там прошли сильнейший ливень с градом и мокрый снег.
Кадры удара стихии опубликовали в Сети очевидцы.
Сегодня в Сызрани, по данным Gismeteo, снова ожидаются мокрый снег и гроза. Температура воздуха днем достигнет максимум +13.
Непогода наблюдается в эти дни и в других регионах страны. Так, жители Коми увидели сегодня утром первый снег.