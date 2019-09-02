Рогозин прокомментировал критику строительства Восточного

Глава государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин прокомментировал недовольство правительства сроками строительства космодрома «Восточный».

По его словам, всегда найдутся недовольные и те, кто будут критиковать.

«А так было всегда: одни строят, другие — критикуют. Все при деле», - написал Рогозин в Twitter.

Ранее стало известно, что к строительству космодрома «Восточный» могут привлечь военных. Как сказал зампредседателя правительства Юрий Борисов, могут задействовать публично-правовую строительную компанию Минобороны при строительстве объектов космодрома. Борисов лично побывал на площадке в июле и отметил, что темпы возведения объектов второй очереди правительство не удовлетворяют.

По информации газеты «Ведомости», премьер-министр Дмитрий Медведев проведет совещание с членами правительства 2 сентября, а в конце недели президент России Владимир Путин лично посетит космодром.

В конце июля Рогозин рассказал, что на Дальнем Востоке постоянно идут дожди, а котлован под стартовые сооружения постоянно заливает. Однако, по его словам, строительство космодрома идет по плану.