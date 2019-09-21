«Бог запрещает не выступать»: Вакарчук не пришел на заседание в Раду

Нардеп от партии «Голос» и лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук рассказал, что не пришел на заседание украинского парламента, поскольку это не является нарушением.

Как пишет издание «Украинские новости», депутат Вакарчук покинул парламент до закрытия заседания и отсутствовал во время голосования за законопроекты. Певец летел в Минск на выступление своей группы.

По словам Вакарчука, он не мог пропустить концерт, если мероприятие было запланировано заранее, пусть даже его выступление было бесплатным. Фронтмен группы пояснил, что больше не получает гонораров, потому что их не может иметь депутат.

Кроме того, как сообщает «Радио Свобода», он подчеркнул, что конституция Украины разрешает парламентариям заниматься творчеством.

«А бог запрещает мне не заниматься творческой деятельностью», - добавил Вакарчук.

Партия Святослава Вакарчука «Голос» получила 20 мандатов после очередных парламентских выборов, набрав 5,82% голосов.