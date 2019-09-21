Как распознать болезнь Альцгеймера на ранних стадиях: советы специалистов

На развитие болезни Альцгеймера помимо нарушения памяти могут указывать ухудшение зрения, проблемы с логическим мышлением и трудности с ориентацией в пространстве. Об этом сообщили в Национальном институте старения США.

Как отметили специалисты, у разных пациентов болезнь может проявляться по-разному. Для многих людей, отметили ученые, сигналом к появлению болезни Альцгеймера являются не связанные с памятью аспекты когнитивного сознания.

«Например проблема подбора нужных слов, проблемы со зрением и ориентированием в пространстве, нарушения в способности рассуждать логически и принимать решения», - приводит сообщение института РИА Новости.

Ученые рассказали, что развитие болезни Альцгеймера может спровоцировать множество факторов, в том числе генетическая предрасположенность, но ключевой причиной часто является возраст.

Болезнь Альцгеймера характеризуется потерей когнитивных способностей памяти, а также навыков самообслуживания.

По данным статистики, около трети всех людей, достигших 85 лет, могут страдать от этого заболевания.