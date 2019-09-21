В «Нафтогазе» рассчитали новые тарифы на транзит российского газа на 5 лет

На Украине рассчитали тарифы, по которым Россия будет осуществлять транзит своего газа в страны ЕС на ближайшие пять лет, с 2020 по 2024 год.

Так, «Нафтогаз» установил цену в 3,21 доллара за одну тысячу кубометров на 100 км при бронировании 60 миллиардов кубических метров транзитных мощностей ГТС. И, соответственно, 2,56 доллара за одну тысячу кубометров на 100 километров при бронировании 90 миллиардов кубических метров. Таким образом, цены на транзит сырья будут варьироваться в зависимости от объема бронирования мощностей газотранспортной системы, сообщает «Интерфакс-Украина».

При этом тариф на транзит российского газа в 2019 году составит 2,61 доллар за тысячу кубометров на 100 км.

На этой неделе в Брюсселе прошли трехсторонние переговоры по газу с участием России, Украины и ЕС. По их итогам исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украине стоит подготовиться к прекращению транзита газа по своей территории с 1 января. Действующий транзитный контракт истекает в конце 2019 года.