СМИ: Трамп считает «бессмысленными» действия США на Украине

Американский президент Дональд Трамп считает действия США на Украине «бессмысленными», которые, к тому же, ухудшают отношения с Россией.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленный источник, Трамп уверен, что с Москвой необходимо иметь дружеские отношения.

«То, что мы делаем на Украине, бессмысленно и только раздражает Россию», - процитировал Трампа источник.

В материале говорится, что американский лидер отказывался установить дату встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако его помощники настаивают на проведении данных переговоров. Это может быть связано с требованием Трампа провести на Украине разбирательства касательно бывшего американского вице-президента Джо Байдена и его сына.

В июле этого года состоялся телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, во время которого, по сообщениям американских СМИ, Трамп якобы «давил» на Зеленского, вынуждая начать расследование в отношение Джо Байдена.