Мирей Матье исполнила песню «Дорогая моя столица» на фестивале «Спасская башня»

В Москве прошла церемония закрытия XII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Известная французская певица Мирей Матье стала специальной гостьей мероприятия.

«На Красной площади - любимица всей России, долгожданная гостья нашего фестиваля, легендарная, неповторимая Мирей Матье», - сказал конферансье торжества.

Артистка появилась на площади на черном кабриолете и поприветствовала публику по-русски. Матье исполнила такие популярные композиции, как Pardonne-moi ce caprice d'enfant и Non, je ne regrette rien, а также «Дорогая моя столица» под аккомпанемент Центрального военного оркестра Минобороны России.

Певица уже в 11 раз приняла участие в «Спасской башне», а впервые посетила России в 1967 году.

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» проходит с 2007 года. В этом году в смотре приняли участие 30 коллективов и около тысячи иностранных музыкантов.

Церемонию закрытия, помимо выступлений почетных гостей, дополнили парадные дефиле военных оркестров, показательные выступления с оружием, а также пиротехнические представления. Гости и телезрители могли проголосовать за понравившийся коллектив. По результатам голосования среди российских оркестров приз был присвоен Центральному военному оркестру Минобороны РФ, а среди иностранных – оркестру Народно-освободительной армии Китая.