Пожар в ТЦ Владивостока охватил тысячу «квадратов»

Площадь пожара в торговом центре «Максим» во Владивостоке разрослась с 70 до тысячи квадратных метров, сообщили «Звезде» в пресс-службе главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о возгорание поступило в 06.06 по местному времени (23.06 мск пятницы). Пожарные службы были на месте спустя шесть минут. Изначально загорелась крыша, позже огонь охватил значительную часть здания.

Данных о жертвах и пострадавших нет. Причина ЧП устанавливается.