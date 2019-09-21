Пожар в ТЦ Владивостока охватил тысячу «квадратов»
По предварительным данным, пострадавших нет. Тушение продолжается.
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Площадь пожара в торговом центре «Максим» во Владивостоке разрослась с 70 до тысячи квадратных метров, сообщили «Звезде» в пресс-службе главного управления МЧС России по Приморскому краю.
Сообщение о возгорание поступило в 06.06 по местному времени (23.06 мск пятницы). Пожарные службы были на месте спустя шесть минут. Изначально загорелась крыша, позже огонь охватил значительную часть здания.
Данных о жертвах и пострадавших нет. Причина ЧП устанавливается.