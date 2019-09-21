Опубликованы кадры пожара в ТЦ во Владивостоке

Во Владивостоке загорелся крупный торговый центр «Максим», расположенный по адресу Проспект 100-летия Владивостока, дом 57, сообщили «Звезде» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Кадры с места событий разлетелись по социальным сетям. На видеозаписях видно, как полыхает крыша и стена. Изначально площадь пожара составляла 70 квадратных метров, однако, позже разрослась до тысячи квадратных метров.

В настоящий момент на месте происшествия работают пожарные службы. По предварительным данным, никто не пострадал.