Девушка погналась за медведем в Якутии, приняв его за вора

Сторож сельхозпредприятия пострадала в результате неожиданной встречи с медведем в якутском селе Арылах.

Медведь проник на территорию предприятия ночью 1 сентября, и в темноте 28-летняя сторож услышала звуки. Она стала кричать: «Кто здесь?», после чего увидела чью-то фигуру, приняв косолапого за крупного мужчину и погналась за ним.

По данным пресс-службы УМВД Мирнинского района, когда медведь встал на задние лапы, девушка стала убегать в обратном направлении. Хищник последовал за ней и догнал. Медведь оцарапал спину девушки, но убежал из-за ее криков. После чего пострадавшая дождалась подмоги в подсобке.