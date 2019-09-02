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Уходит под воду: новые кадры из пострадавшего от паводков Хабаровского края

Дарья Михалина
10:35 02.09.2019
Вода разрушила и размыла дороги, которые соединяют поселки и небольшие поселения, жилые дома и дачные участки.
© Видео: Bizhur, Youtube © Фото: МЧС РФ

Практически 70 населенных пунктов оказались подтоплены из-за обильных ливней и подъема уровня рек в Хабаровском крае.

Природная стихия нанесла урон 182 жилым домам. Около семи сотен приусадебных участков затоплены.

«Также вода сохраняется на 76 участках межпоселковых дорог и внутри населенных пунктов», - говорится в сообщении МЧС РФ по региону.

Наиболее критичная ситуация остается в Комсомольске-на-Амуре, куда продолжает прибывать вода. Ее уровень сейчас составляет 753 сантиметра, и уже через пару дней, по предварительным прогнозам, достигнет 820 сантиметров.

Сотрудники МЧС откачивают воду из жилых кварталов. Для местных жителей, чьи дома пострадали, организованы пункты временного размещения.

Для защиты города военные строители возводят вокруг него дамбу.

В крае объявлен режим чрезвычайной ситуации. Для ликвидации последствий паводка привлекли около тысячи человек и 200 единиц техники.

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