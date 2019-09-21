Китайская девочка последовала кулинарному рецепту блогера и погибла

Китайская школьница погибла от ожогов, попытавшись приготовить попкорн по рецепту известного в стране кулинарного блогера Ms Yeah. Кукурузные зерна насыпаются в жестяную банку из-под газировки и подогреваются на спиртовой горелке.

Вместо горелки 14-летняя Жеже и 12-летняя Сяоюй использовали еще одну жестяную банку, однако горючее вещество вылилось из нее, пламя перекинулось на канистру со спиртом, та взорвалась.

Девочки были доставлены в больницу. Жеже получила ожоги 96% кожного покрова и погибла в медучреждении. Сяоюй выжила, но ей потребуется пластическая операция.

Блогер согласилась выплатить компенсацию семье погибшей. Она также отметила, что дети не следовали ее указаниям в рецепте, что и привело к трагедии. Ms Yeah также пообещала удалить ролик со своего канала, чтобы избежать несчастных случаев в дальнейшем.