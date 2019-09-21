В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России

Представитель администрации США в ходе брифинга заявил, что американский лидер Дональд Трамп намерен обсудить со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским оккупацию российских территорий.

Судя по всему, высокопоставленный чиновник оговорился, потому что, когда журналисты переспросили, что именно он имеет в виду, спикер понял свою ошибку и выдал более привычную фразу, которую раз за разом как заученную повторяют представители истеблишмента США.

Исправившись, чиновник сказал, что Трамп и Зеленский обсудят минские договоренности, а также то, что США и Европа не признают Крым российской территорией.

Трамп и Зеленский проведут встречу 25 сентября на полях Генассамблеи ООН.